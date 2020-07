Los directores técnicos ENEBA Andrés “Tati” Del Sol y Lucas Nuñez estarán a cargo de una capacitación para entrenadores, monitores y preparadores físicos de básquetbol, sobre todo para quienes trabajan en las categorías que van de los 7 a los 15 años.

Precisamente, la Agencia Chubut Deportes está organizando para el mes de agosto una serie de capacitaciones virtuales junto a los cuerpos técnicos de los seleccionados chubutenses que participan en los Juegos EPADE y Araucanía.

En este primer encuentro pautado para la primera semana de agosto, se llevará adelante una capacitación orientada a personas idóneas que trabajen con chicos y chicas en edad formativa (de 7 a 15 años), precisamente el curso está orientado para entrenadores, monitores y preparadores físicos que se desempeñen en básquet.

Según lo destacó Andrés “Tati” Del Sol, los principales contenidos que se desarrollarán son “la enseñanza del básquetbol, metodología, etapas, objetivos, proceso de aprendizaje, planificaciones, fundamentos técnicos, entre otros”.

Consideró que la provincia de Chubut cuenta con muy buenos formadores y explicó también que “la idea es llegar a lugares donde no está desarrollada la actividad, como las comunas rurales”.

“Llegar a estos lugares con esta metodología de trabajo, para que en un futuro se pueda implementar en la Provincia un plan territorial y que más chicos y chicas se sumen a la actividad del basquetbol que tanto nos apasiona”.

Desde el ente deportivo provincial se propuso una serie de cursos mediante la plataforma virtual Zoom para mantener el desarrollo deportivo en seis disciplinas que forman parte de los programas, aunque hay que destacar que hasta el momento no está dentro de este programa la disciplina de la Natación ya que no está en regla la FENACH y no anunció, hasta el momento, quienes serían los entrenadores referenciales para dicha capacitación.

A los interesados a participar en alguna capacitación, deberán inscribirse mediante el mail capacitacioneschdep2020@hotmail.com o al celular 280-4307618.

Desde el ente deportivo provincial se brindará un certificado digital como acreditación por realizar el curso, pero no otorgará puntaje docente.