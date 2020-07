Martes: nubes y frío en Esquel

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 14 de julio será otro día muy frío en Esquel. La máxima prevista es de 2° C, mientras que la mínima de -1° C.

Nuevamente la ciudad luce vestida de blanco pero no se esperan nevadas y las probabilidades de lluvia son muy bajas. El cielo estará nuboso.

Durante los próximos días habría un ascenso de los valores. Desde mañana pueden registrarse precipitaciones, pero por el momento no se prevé la caída de nieve: solo aparece en el pronóstico extendido que el sábado podría caer aguanieve.