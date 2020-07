Torres: El gobierno provincial tiene que intervenir de manera urgente en el conflicto con el S.O.M.U

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres se refirió al conflicto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quienes mantienen un paro general, el bloqueo a las plantas procesadores y al paso de camiones que transportan mercadería del sector en Puerto Madryn.



Al respecto el Legislador Nacional dijo “Llama poderosamente la atención como el Gobierno Provincial hace pocos meses se encargaba de viralizar por todos los medios de la provincia el ‘trabajo en conjunto’ y solidario con el sector pesquero, que donó 40 toneladas de merluza para los sectores más vulnerables de la provincia y hoy parece no haberse enterado que se tiraron 500 mil kilos de Langostino por un conflicto sectorial y que involucra al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos”.



Asimismo, Torres indicó que “La pesca para nuestra provincia es como el campo para la pampa húmeda, siendo un recurso estratégico donde la mirada debería estar puesta en escalar en la cadena de valor para generar aún más empleo, siendo competitivos y entendiendo que la economía es dinámica y más en este contexto donde estamos atravesando la contracción de la oferta y la demanda en simultáneo más grande en la historia del capitalismo”.



En ese sentido, el Diputado manifestó “¿Dónde está el Gobierno Provincial en este momento?, esta es una muestra más de que el gobierno provincial se mueve en base al costo o el oportunismo político de la coyuntura y cuando hay algún sindicato ‘amigo’ del poder o algún sindicato afín a algún amigo del Presidente lo mejor es no meterse”.



Además Torres recordó que “la temporada ya arrancó hace un mes poniendo en riesgo los puestos de trabajo de toda la cadena, porque los barcos no pueden salir por el riesgo a perder lo producido, las procesadoras no trabajan y los transportes no funcionan”.



Finalmente, agregó que “aunque algunos se hagan los distraídos, Es el Estado Provincial como está plasmado en nuestra constitución, el que regula la explotación racional de los recursos naturales y la equitativa distribución de su renta y debería ser el principal interesado en resolver este conflicto. Los mecanismos extorsivos de reclamo son siempre una irresponsabilidad que no benefician a nadie, la salida siempre es el diálogo y el consenso”.



En este sentido, Torres propuso invitar a los actores involucrados a una reunión con las autoridades de la Comisión de Pesca del Congreso para llamar a la razonabilidad y resolver cuanto antes una situación que pone en riesgo muchos puestos de trabajo y afecta directamente a la provincia