El gobernador ayer mantuvo contacto con la prensa, en el marco de un acto en Rawson, allí Mariano Arcioni estuvo acompañado del intendente de Rawson, Damián Biss. Consultado, sobre el escándalo judicial que involucra a la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el mandatario aseguró que lo que ocurrió con el Ministerio de Familia “lo está investigando la Fiscalía. Hasta ahora tenemos los trascendidos, no se demostró nada, pero que quede bien en claro que ese tipo de políticas de personas que no trabajan conmigo no van, y todos y cada uno de los asesores que tenemos en el Ejecutivo le puedo asegurar que están trabajando”.

“Aquellos que no trabajan deben dar un paso al costado y quienes son responsables de esa área y tiene personal que no trabaja, también tendrá que dar un paso al costado”, dijo el gobernador.

No pudo escapar Arcioni a la consulta por las designaciones de funcionarios y asesores durante su mandato, al respecto Arcioni precisó que él tiene como “asesores directos un poco más de 40” y que hay unos 186 en total. Aclaró que esta información “está en Internet, en la página de Gobierno, está todo transparente y se puede pedir porque cada uno desde los ministerios tiene la obligación de informar. En mi Gobierno no hay ñoquis y si los hay, no los va a haber, porque va a quedar afuera. Así es como hemos reducido en un 34% la planta del Poder Ejecutivo”, aseveró.

Sobre la implementación de un tope salarial, también se estudia el recorte de un porcentaje salarial. El proyecto de ley con ambas alternativas de ahorro se presentará lunes o martes en Legislatura.