Durante las últimas semanas se conocieron avances en la causa por la muerte de María Antieco, la mujer que el 29 de agosto de 2018, abrió la puerta para utilizar el ascensor de Tribunales, pero cuando ingresó no se encontraba allí y cayó más de siete metros por el hueco. Se conoció poco después que las pericias indicaban que el ascensor no estaba en condiciones y que debía realizarse una nueva autopsia fuera de Esquel, ya que la realizada en nuestra ciudad no arrojó resultados concluyentes.

Finalmente, los resultados de la reautopsia pedida por la familia consiguieron dar más claridad. "Nuestro primer objetivo era determinar la causa de la muerte porque hubo una pericia hecha por el equipo de los Tribunales de Esquel que decía que la causa era indeterminada. Era fundamental para que haya un nexo de causalidad entre el hecho y la muerte de la señora María Antieco. Nosotros recusamos a los peritos de Esquel porque el accidente había ocurrido en el ámbito del Poder Judicial", explicó el abogado de la familia, Ricardo Gerosa.

Este nuevo estudio sobre el cuerpo se hizo en Comodoro y encontraron varias consecuencias de la caída que no estaban detalladas en la primera: "La reautopsia fue mucho más importante y profunda, tuvo participación el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Hubo diferencias sustanciales con la primera pericia y siempre nos deja algunas dudas qué pasó ahí". "Conseguimos un perito médico de parte muy bueno que trabajó con nosotros y en base al trabajo que realizamos y que se realizó después con la perito oficial nueva designada, del ámbito de la justicia de Santa Cruz, pudimos determinar que la muerte tuvo que ver con el accidente", amplió Gerosa.

"Hay un avance sustancial que nos permite ejercer todo tipo de acción".

El letrado indicó que se podría caratular como 'homicidio culposo': "Esa es la calificación que aparentemente va a estar manejando el Ministerio Público Fiscal. La responsabilidad es de dos tipos: penal si llega a existir algún tipo de delito, el Ministerio Público Fiscal que es quien representa a la víctima va a determinar si existió o no una responsabilidad de este tipo; y civil que son los daños y perjuicios provocados a la familia por el abrupto fallecimiento de esta persona".

¿Cuáles son los pasos a partir de ahora?: "Estamos terminando el reclamo administrativo previo contra el Estado Nacional y el Poder Judicial de Chubut, básicamente contra el STJ que figura como titular y dueño del edificio, también lo vamos a hacer contra la Provincia porque hay personal y existe responsabilidad de ella". Gerosa remarcó que ese reclamo "se envía a Rawson y hay cuatro meses para que se expidan para ver si existe una posibilidad de arreglo extrajudicial, si no la hay se interpondrá la demanda correspondiente en el ámbito de los Tribunales de Esquel".

Por su parte, el perito médico de parte oriundo de Buenos Aires que realizó al autopsia en Comodoro Rivadavia, Horacio Andreani, brindó algunos detalles más al respecto de las lesiones que encontraron. Reveló que había muchas fracturas que no se vieron en la primera y esto se podría deber a que "el médico forense que hizo la autopsia en Esquel dijo que no tenía rayos".

También indicó que un hematoma en el muslo "fue descrito como pequeño pero era enorme". Asimismo, hallaron un corte en el cuero cabelludo que provocó una gran pérdida de sangre.

"Lo que encontramos justificaba perfectamente la causa de la muerte. Yo puedo certificar que hay un nexo causal entre la muerte y la caída en el ascensor".

Con todas las fracturas, el hematoma y la herida en el cuero cabelludo se produjo el shock hipovolémico, es decir la pérdida masiva de sangre, que provocó la muerte, sostuvo Andreani. Destacó además que ocurrió entre las cuatro y seis horas desde la caída, el tiempo esperable para que sea claro que el motivo fue ese. "Si hubiera muerto al día siguiente o varios días después podemos hablar de otras causas", aclaró.

Se hizo de forma muy detallada y duró aproximadamente seis horas. El perito evaluó las diferencias con la primera autopsia y consideró: "En parte creo que fue por falta de elementos, cuando vas a hacer una autopsia lo primero que hacés es fotografiar y lo segundo, radiografías, pero no tenían para hacerlas. En mi impresión es que algunas cosas faltaron". "También en los hallazgos algo faltó" ya que hubo algunas cosas que se pasaron por alto o se les restó importancia, analizó Andreani.