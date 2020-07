Apenas asumido el Dr. Leonardo Boquet como director del Hospital de Trevelin, mantuvo una reunión con el intendente Héctor Ingram y el diputado Provincial Carlos Mantegna.

En aquella charla, en el mes de febrero, se inició a trabajar sobre una de las propuestas que el intendente había planteada a la comunidad: gestionar la ampliación del hospital rural de Trevelin.



Este viernes, Ingram, Boquet y Mantegna volvieron a reunirse dado que en las últimas horas el Gobierno del Chubut informó que se aprobó el anteproyecto para una de las dos obras de ampliación planificadas.

“Es un proyecto que trabajamos con el Intendente con el apoyo del diputado Mantegna que consiste en dos proyectos que se unifican en uno”, dijo a la prensa el Director del nosocomio local, “el primero de ellos, más pequeño, es la ampliación del Hospital con la construcción de dos consultorios, una sala de reuniones para los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, una sala de esterilización y un depósito de Farmacia más un baño”.



El facultativo remarcó que, “esta ampliación, además de darnos más espacio y más dinamismo al hospital, nos permitiría liberar dos salas de internación que en la actualidad están ocupadas con otras tareas. Esto implica cuatro camas más para internar pacientes”.



“Este proyecto, que elaboramos de manera conjunta entre el Hospital y la Municipalidad, está bien encaminado. La emergencia del COVID 19 fue un argumento más para presentarlo dado que nos habilitaría esas cuatro camas más. Presentamos el anteproyecto a la Dirección de Obras Públicas de la Provincia y ya fue autorizado. Ahora, resta la presentación última del proyecto con el cálculo de materiales, algo en lo que ya está trabajando la Municipalidad”, agregando que, “entendemos que si está aprobado es porque habrá recursos para concretarlo”.

QUIRÓFANO



“El segundo proyecto, que tiene un mayor impulso por parte del Dr. Mantegna, consiste en una ampliación importante, con la incorporación de un quirófano, sala de recepción de recién nacidos, quizás otra sala de parto e incorporar al hospital guardia activa de pediatría”, señaló Boquet, “es un proyecto muy interesante y ambicioso, pero sabemos que tanto Mantegna en diputados como “Cano” en el Poder Ejecutivo Municipal gestionan de esa manera ambiciosa en materia de obra pública”.



Sobre esta segunda iniciativa, el médico se manifestó optimista, advirtiendo que de concretarse, “le daría al Hospital una capacidad de respuesta a demandas que hoy no podemos responder. Actualmente los partos son todos derivados a la ciudad de Esquel. Tenemos una sala de parto pero a partir de la Ley de Maternidad Segura, no se pueden hacer partos normales si no hay al lado un quirófano. Tener el quirófano implica que si un parto se complica, rápidamente puede practicarse una cesárea”.



Para el Dr. Boquet, “lograr que los partos se practiquen en Trevelin implicaría que la mujer no tenga que irse a Esquel, que pueda estar cerca de sus familias. El actual esquema corta un dinamismo familiar importante para la mujer al momento de dar a luz”

Señaló que esta segunda iniciativa, “está en una etapa de armado del anteproyecto para la búsqueda de su financiamiento”.