Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 17 de julio el cielo estará nublado en Esquel. La máxima prevista es de 5° C, mientras que la mínima de 0° C.

Durante los últimos días hubo lluvias de variada intensidad en la ciudad, y esa probabilidad se mantiene hoy. El viento soplará del oeste.

Para el fin de semana se esperan valores similares, con máximas entre los 5 y 6 grados. La posibilidad de lluvias e incluso aguanieve está presente el sábado y en el comienzo de la semana que viene.