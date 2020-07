Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este sábado 18 de julio el cielo estará nublado en Esquel. La máxima prevista es de 7° C, mientras que la mínima de 1° C.

Para hoy se mantiene la probabilidad de lluvias y también pueden registrarse algunas nevadas. Continúa vigente un alerta del Servicio Meteorológico Nacional, en principio hasta el martes 21, por nevadas de variada intensidad que pueden afectar a la cordillera chubutense, llegando a niveles acumulados de entre 40 y 80 centímetros.

Durante los próximos días las condiciones meteorológicas serán similares. Continuarían las precipitaciones con algunas nevadas y volvería a bajar la temperatura a valores bajo cero.