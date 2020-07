Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este lunes 20 de julio en Esquel se presentará como otra jornada nubosa y con probabilidad de precipitaciones. La máxima prevista es de 3° C y la mínima de 1° C.

De acuerdo con lo que anticipa la web especializada, habrá lluvia y nieve durante buena parte del día. Todavía rige un alerta del Servicio Meteorológico con respecto a la posibilidad de las nevadas sean intensas.

Se espera que hasta el jueves las temperaturas continúen descendiendo y se mantiene la probabilidad de caída de nieve.