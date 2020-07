Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este domingo 19 de julio en Esquel se presentará como otra jornada nubosa. La máxima prevista es de 6° C y la mínima de 3° C.

De acuerdo con lo que anticipa la web especializada, es posible que se registren chubascos, sobre todo por la mañana. El Servicio Meteorológico, por su parte, prevé también que puede haber nevadas.

A partir de mañana y hasta el jueves se espera que las temperaturas desciendan. Hay una importante probabilidad de caída de nieve para el martes y miércoles.