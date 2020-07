Tal vez sus modos no hayan sido los más adecuados, por el momento y por el lugar. Pero da la sensación que los fantasmas de Videla, Agosti y Massera rondan aun en el deporte argentino (sobre todo si nos basamos en el artículo 2 de la norma de cumplimiento obligatorio redactada por parte de la CAFS) , donde se resuelve la expulsión y el declararlo persona no grata al ex técnico del Seleccionado Nacional Ariel Avveduto.

A los pocos días de haber logrado el título de Campeón del Mundo del Futbol de Salón con la Argentina, el ex técnico del seleccionado Ariel Avveduto fue suspendido por las autoridades de la CAFS para cualquier tipo de actividad relacionada con este deporte y además lo declararon “persona no grata” por las mismas autoridades.

Esta información se dio conocer en las últimas horas, aunque el desenlace ya estaba firmado prácticamente al término de un Congreso de la CAFS que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre del año pasado, donde el mismo entrenador no tuvo una correcta participación en su alocución hacia los presentes.

Avveduto, quien había asumido en el cargo de entrenador principal en el 2012, tuvo un gran compromiso por este deporte, recorriendo cada lugar del país enseñando lo mucho que aprendió y valorando el esfuerzo de cada uno de los jugadores, entrenadores y dirigentes.

El momento cumbre del FUTSAL CAFS había sido el título mundial logrado en la provincia de Misiones pero esa victoria, parece, que desencadenó el final.

Se dice que la relación de Avveduto con una parte de la dirigencia de la CAFS tras el Mundial de Bielorrusia en el 2015, no había sido buena, tal es así que el presidente de la CAFS, Pedro Bonettinni, tuvo la firme idea de reemplazar al entrenador meses antes del Mundial de Misiones, aunque ese hecho no se produjo.

Fuentes confiables señalan que, a pesar de los buenos resultados, el 2019 fue un año de mala relación entre Avveduto (más algunos jugadores) y la CAFS.

Claro que era tan mala la relación que a pesar del título logrado en Misiones, no se logró limar las asperezas.

En enero de este año llegó el Congreso de la CAFS y en esa reunión irrumpió Ariel Avveduto intentando hablar con todos los dirigentes del país y el entrenador comenzó hacer algunos reclamos levantando la voz y luego ya fuera de sí, procedió a decirles a los presentes, entre tantos epítetos “que eran unos cagones y que no hacían nada por miedo”.

De inmediato muchos de los dirigentes se juraron hacerle pagar ese mal momento a Avveduto de la peor de las formas, con la expulsión de la CAFS y con la declaración de persona no grata.

¿QUE DICE LA RESOLUCIÓN?

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón sacó la siguiente resolución, donde en su artículo 2 hace rememorar tiempos que parecían olvidados dentro de la historia de nuestro país.

La presente es la transcripción de la reunión del Comité Ejecutivo de la CAFS, que tuviera lugar el 11 de enero de 2020, en el hotel Posta Carreta sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dicha sesión se trató el asunto de referencia, y a continuación se presenta la resolución aprobada debidamente fundamentada;

RESOLUCIÓN:

El Comité Ejecutivo de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón - Futsal -, se encuentra reunido en sesión ordinaria, con la presencia de los siguientes miembros: Pedro R. Bonnettini, presidente; Héctor Ortiz Villamil, vicepresidente primero; José María Ferreyra De Las Casas, vicepresidente segundo; José María Cirigliano, secretario general; Irma Figueroa, prosecretaria; Simón Sapper, tesorero; Rubén D'eramo, protesorero; Eduardo Pellegrini, director regional noreste; y Miguel Gonzalo, director regional centro. Presentes los Directores Adjuntos, Lic. Ofelia Hippler y Sebastian Bonnettini. Ausentes los señores: Odilio Giménez, director regional norte; Facundo Nanterne, director regional noroeste; Héctor Cárdenas, director regional sur; y José Orlando Alvarez, director regional suroeste.

La presente sesión tiene por objeto el tratamiento de los hechos sucedidos en oportunidad de llevarse a cabo el Congreso Anual de Delegados el 14 de diciembre pmo. pasado, en el hotel Posta Carreta sito en CABA; donde se hicieron presentes los señores, Ariel Avveduto, Miguel Tapia y Cristian Fabián Banegas, en representación según ellos de los jugadores de selección argentina, a pesar del primero de los nombrados ser el entrenador de la selección nombrada; solicitaron autorización para entregar a los presentes una nota compuesta de seis carillas, en carácter de denuncia invocando ser víctimas de destrato, falta de diálogo e improvisación en la planificación. Oportunamente se les aclaró que dado que se estaba desarrollando un Congreso Anual de Delegados, y por cuestiones estatutarias, no podría tratarse ningún tema que no estuviera previsto en el Orden del día, pero a pesar de esto, un congresista solicitó se autorice a uno de ellos a expresarse ante los presentes; así pues se le cedió la palabra al señor Ariel Avveduto, éste comienza a dirigirse a los presentes alzando el tono de voz, con frases acusatorias, mostrando una actitud por demás beligerante, e incluso ante el reclamo de la Sra. Irma Figueroa para que se calmara y hablara en forma normal, se dirige hacia ella de muy mal modo, con palabras irreproducibles, y continuando con su actitud, eleva aún más el tono de voz, insulta a todos los presentes y abandona el recinto.

Solo como aclaración, y ante la sorpresa e indignación de todo el auditorio, los Sres. Tapia y Banegas, intentan hacerse cargo de la situación solicitando las disculpas del caso, expresando que la actitud del sr. Avveduto no se correspondía con la verdadera intención de los jugadores.

Este es un relato de lo acontecido, y luego del tratamiento en sesión del C. E., se toma una decisión unánime de los presentes, donde se sanciona al sr. Avveduto, haciendo uso de las facultades que le caben a los integrantes del Comité Ejecutivo con la siguiente resolución:

Declarar al sr. Ariel Avveduto persona no grata para la Confederación Argentina de Fútbol de Salón- Futsal-; al mismo tiempo, inhabilitarlo Para el ejercicio de cualquier actividad y/o relación alguna que pudiera llegar a tener con la CAFS propiamente y/o con cualquiera de sus afiliadas directa o indirectamente. Reservándose todos los derechos de acción penal que pudieran corresponder.

Máxime con lo establecido en 2005, y aprobado por el Congreso de Delegados donde el Comité Ejecutivo en su resolución N° 03/05,

Resuelve: incorporar al funcionamiento administrativo de la CAFS la siguiente norma que será de cumplimiento obligatorio y que dice:

1-Queda prohibido a cualquier persona física o jurídica vinculada a la CAFS, directa o indirectamente, la recurrencia a Tribunales Ordinarios a los fines de litigar en causas civiles o penales que involucren a otras personas físicas o jurídicas también vinculadas directa o indirectamente a la CAFS

2-Queda prohibido a cualquier persona física o jurídica, ligada directa o indirectamente a la CAFS, la recurrencia a los medios de difusión a efectos de hacer exposición pública de problemas internos de cualquier índole y que estén relacionados a personas físicas o jurídicas relacionadas directa o indirectamente a la CAFS.

3- Las causas de litigio se presentarán al Comité Ejecutivo de la CAFS que las someterá a un Tribunal Arbitral integrado por acuerdo de las partes. Si el acuerdo no se produce, el litigio será resuelto por el Comité Ejecutivo ad referéndum de la Asamblea. Superadas las instancias, la resolución será inapelable.

Dese difusión, regístrese y archívese.

Comité Ejecutivo CAFS