El secretario general de la seccional Oeste de ATECh, Martín Pena, advirtió que muy probablemente no habrá reinicio de clases luego del receso invernal. Con duras críticas a la gestión gubernamental, el dirigente sindical aseguró: "No están dadas las condiciones por el Covid ni por el gobierno. En esta situación no se van a reanudar las clases".

"Seguimos asombrándonos día a día de nuestra ministra de Educación (Florencia Perata), lo venimos planteando hace rato. Pareciera que vive en una provincia paralela donde puede llegar a plantearse una cuestión de protocolos sobre el coronavirus", señaló. "Esto puede ser porque se está hablando a nivel nacional, se trata en el Consejo Federal de Educación, pero sin fecha. Hoy intentar hablar de una fecha cierta de regreso a clases con lo que no se sabe de la pandemia es una cuestión de arrogancia. Día a día nos vamos sorprendiendo con la forma en la que el virus se está comportando", agregó el sindicalista ATECh Oeste.

Por otro lado, recordó que hay una serie de reclamos sin resolver previos al coronavirus y consideró que el actual gobierno "aniquiló la educación pública, vació las escuelas, no están arregladas, falta calefacción, luz eléctrica, podemos enumerar un montón de situaciones complejas que suceden en los establecimientos". "Por otro lado no tenemos transporte, no lo tuvimos el año pasado y este año lo arrancamos igual", prosiguió.

"Desde el primer día que Mariano Arcioni gobierna en este nuevo período no volvió a pagar un salario en tiempo y forma. Hoy nos deben mayo, en dos días no van a deber junio y ya nos deben el aguinaldo", detalló Martín Pena y reiteró como en oportunidades anteriores que "las partidas escolares no las mandan desde marzo".

ATECh no está conforme con la ministra Perata, a quien el gremialista volvió a criticar: "Cuando uno la escucha decir que se van a llevar adelante los protocolos de salud, alcohol en gel en las entradas y salidas, desinfección constante, ¿con qué si las partidas de limpieza son sumamente escasas y bimestrales? No hay ni para cambiar un vidrio". "Este mundo de fantasía donde vive Perata ya lo hemos vivido con De Bella, un ministro que venía de carrera pero a la hora de sentarse en un ministerio no tenía idea de cómo tienen que hacerse las cosas políticamente", evaluó.

En este contexto es que se plantean no iniciar la segunda etapa del año por no tener respuestas favorables a los puntos en reclamo."Hubo algunos arreglos menores en las escuelas, que sustancialmente no hacen al funcionamiento de la escuela. No hubo inversión para nada. Tenemos deterioros más grandes porque están cerradas las escuelas y no se le da atención a nada", reveló. También afirmó que "los tanques de agua siguen con bacterias porque no se han limpiado".

"Nosotros tenemos una ley que propusimos y fue sancionada con 12 puntos mínimos para que una escuela sea segura. Cuando uno recorre las escuelas de Esquel y de otras localidades, encuentra que una o dos pueden estar en condiciones de abrir", recalcó Pena. "Esos 12 puntos van desde tener agua potable y los tanques limpios regularmente, hasta tener los planos habilitados del gas. 90% de escuelas no tienen siquiera planos", siguió.

Por último, insistió en una iniciativa que la Mesa de Unidad Sindical que pasa por una reforma tributaria. "La discusión central es la distribución de la riqueza, la realidad es que nadie lo toma, ni el gobierno ni los legisladores. Estamos en esta situación tan compleja pero no nos corremos, estamos muy firmes en que ésa es la salida, una adecuación de la ley tributaria y dejar de pagar la deuda", enfatizó.