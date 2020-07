El Comisario Diego Silva, segundo jefe de la comisaría primera, se refirió a la realización de campeonatos de fútbol el sábado y domingo en el barrio Ceferino. Esta actividad todavía continúa prohibida.

Silva explicó que al menos uno de estos eventos tenía fines solidarios. Con lo recaudado de las inscripciones la intención era comprar alimentos para personas necesitadas del barrio: "Se entiende la situación que está impactando". De todas formas, advirtió: "El decreto 544 establece que este tipo de actividades no están autorizadas. Solicitaron autorización a la Municipalidad y al COEM pero no tuvieron respuesta. Si no hay respuesta no significa que esté autorizado, pero reitero que la situación que atraviesan los vecino del Ceferino quizás llevó a que igual realicen este campeonato".

"No tuvimos llamados de los vecinos en cantidad, creemos que sabían que era con fines solidarios y por eso no lo denunciaron", reveló. Además, contó que "tuvimos una denuncia anónima en un principio, que luego se estableció de donde venía". Fue de un vecino en particular e intervinieron: "Hicimos un acta, tomamos fotografías e identificamos a los responsables ambos días . Será girada a la justicia". Destacó que muy probablemente los implicados deberán presentarse a declarar sobre lo ocurrido.

Finalmente, indicó que en situaciones como estas intentan arribar a una solución con diálogo para evitar conflictos más grandes: "El sábado se comprometieron a terminar un encuentro y desalojar el lugar para evitar que la policía debiera actuar. Cuando llegó el personal policial comenzó a recibir insultos y se podía generar una situación más gravosa que se pretende evitar".