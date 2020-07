El secretario general de SOEME y ZO, Antonio Osorio, expresó su preocupación y la de los empleados municipales por la crisis institucional que se vive en El Hoyo. Durante el fin de semana, el sindicato manifestó su repudio a la suspensión de Pol Huisman mediante un comunicado.

"Estamos preocupados de que se genere un antecedente muy peligroso para la democracia", señaló Osorio. Destacó que "si bien ningún Ejecutivo puede hacer lo que se le de la gana y existen mecanismos de control de parte del Concejo Deliberante, entendemos que se tienen que dar situaciones realmente graves, no alcanza con que haya acusaciones, tienen que haber pruebas de que la persona acusada está involucrada". "Nos preocupó que pese a que el intendente haya hecho la denuncia los concejales crearan la figura de entorpecimiento para suspenderlo por 40 días. Nosotros hace años vemos irregularidades graves que se han dado en otros municipios y nunca pasó por la cabeza de nadie pedir la suspensión del intendente", consideró.

Sostuvo que hay cuestiones políticas y "algo más de fondo": "Si hay una denuncia uno espera que sea la justicia quien actúe y no esto, que claramente va a traer consecuencias. Va a ser muy difícil trabajar los próximos tres años ya que algunos concejales son del oficialismo y si tan fácilmente decidieron ir por este camino va a ser muy duro".

Para el dirigente gremial también hubo "irregularidades en la aplicación de la ley de Corporaciones Municipales". "Termina siendo una especie de abuso del derecho buscar en la normativa no que se haga justicia sino salirse con la suya. Si bien eso está en la ley, es por causales realmente graves y en este caso la causal no son los permisos para circular porque el intendente denunció esto, la causal sería que la denuncia se ha hecho en base a un documento que se obtuvo de forma ilegal por el concejal que le sacó una foto. Me parece que tiene que ver con una cuestión interna entre los concejales", subrayó. Asimismo, sostuvo: "La legítima defensa también se vio afectada porque no se le permitió al intendente participar ni defenderse".

"Esperamos que esto no afecte la pacífica convivencia de los vecinos que lógicamente van a tomar postura y no está bueno que eso ocurra en una ciudad donde todos se conocen".

"Los trabajadores están muy preocupados, como en todos los municipios hay trabajadores precarizados y cuando ocurren esas cosas se preocupan porque no saben si van a continuar trabajando o no. Por eso también trabajamos firmemente para que esto también se termine", agregó Osorio.