El intendente Sergio Ongarato se refirió hoy a la situación del Tribunal de Faltas. El mandato de Juan Colihueque concluye en breve y mientras se estudia si es necesario o no que el actual juez letrado concurse nuevamente en caso de querer continuar en el puesto, el mandatario valoró su tarea.

"Si bien no es una decisión que pasa por el intendente sino que lo decide el Concejo Deliberante, en lo personal de lo actuado por el doctor Colihueque tengo un muy buen concepto. Si me preguntan a mí ha venido bien, ha aumentado la recaudación, se ha puesto en valor y se ha ordenado", destacó. Asimismo, agregó: "No tenemos quejas de los vecinos sobre cómo está funcionando. Si el HCD lo decide así, para mí que continúe un período más sería algo bueno".

De todas maneras, dejó claro que es una decisión que no toma la intendencia: "Yo recibo rendiciones periódicas hechas del Juzgado de Faltas firmadas por el doctor Colihueque pero el órgano de control es el Concejo Deliberante. Dependerá de la decisión de él y de los concejales que continúe un periodo más o no".

Ongarato recordó que al inicio de su gestión, en diciembre de 2015, existían muchas complicaciones en el juzgado: "Hacía más de un año que no tenía juez designado, había un juez subrogante que era un empleado, abogado pero que no había sido designado por el Concejo Deliberante". En ese contexto, valoró que se haya ordenado en los últimos cuatro años: "Nos llevó un tiempo pero ordenamos el Juzgado de Faltas, se logró hacer el concurso y se designó al doctor Colihueque. Posteriormente se mudó de lugar y hoy está muchísimo mejor ubicado. Hay personal capacitado, con compromiso, que hace que muchas multas que deben cobrarse se cobren. Se ha logrado incrementar la recaudación por infracciones de todo tipo gracias al trabajo que se está haciendo en el Juzgado de Faltas".