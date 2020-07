El hecho se registró en la madrugada de ayer lunes, en la localidad de Corcovado, cuando a las 5.40 hs personal policial recepciona una denuncia penal por parte de un hombre de 33 años, quien refirió recibir dos disparos de arma de fuego por parte de un sujeto que se encontraba en el interior de un vehículo.

En su relato, el denunciante manifestó que se encontraba caminando por la calle junto a su hermano, rumbo a la casa de su abuela. Ambos, logran divisar un automóvil Volkswagen Gol de color blanco, estacionado, y cuando ambos pasan cerca del rodado, el ocupante del vehículo comienza a efectuarle disparos con arma de fuego, hiriendo en la mano y en el abdomen al denunciante.

"Ahora sí te agarré, te voy a hacer cagar...", indica el herido que le manifestó el agresor luego de dispararle.

"Con mi hermano comenzamos a correr y el nos seguía caminando y continuaba disparando. Después encontré el móvil policial y la ambulancia pero yo me fui corriendo hacia mi casa, donde me fue a buscar la ambulancia y me llevaron al hospital para hacerme curaciones"