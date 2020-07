Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 21 de julio en Esquel se presentará como una jornada absolutamente invernal. La máxima prevista es de 3° C y la mínima de 1° C.

De acuerdo con lo que anticipa la web especializada, habrá lluvia y nieve durante buena parte del día. Todavía rige un alerta del Servicio Meteorológico con respecto a la posibilidad de las nevadas que tendrían su mayor intensidad hoy y mañana.

El miércoles y jueves las temperaturas seguirán bajando, para dar paso a un viernes y sábado con valores un poco más elevados. El 'alivio' duraría poco, ya que el domingo regresarían las mínimas bajo cero.