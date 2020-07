La "Nena Mayor" cumplió 100 años: "Vi crecer gran parte de Esquel, he llevado una vida muy linda"

Estefanía Mayor de Zermoglio, conocida en Esquel como "Nena" o "la nena Mayor", cumplió el pasado sábado 100 años y los festejó junto a sus amigos, hijos, nietos, sobrinos y bisnietos.

En diálogo con Red43, comentó que pasó un lindo día, "comiendo torta y charlando mucho".

"Yo mentalmente me quedé en los 75 o los 80 años. No me pesan los años"