La crisis institucional en El Hoyo por el momento no tiene fin. Mientras Rolando 'Pol' Huisman se muestra en funciones y espera que el Superior Tribunal de Justicia se pronuncie a su favor, César Salamín, presidente del Concejo Deliberante que debería reemplazarlo durante los 40 días por los que fue suspendido, remarcó que es el intendente porque la resolución del HCD tiene vigencia. Sostuvo que "si no me permiten ingresar como corresponde siempre voy a ir por las vías legales. No voy a atropellar a nadie ni voy a permitir que me agredan”.

Además, Salamín denunció malversación de fondos en la gestión de Huisman. Explicó que por ordenanza del HCD, el crédito que recibió la Municipalidad de El Hoyo a través de la provincia tenía fines determinados: el pago a contratados. Sin embargo, afirmó que no fue utilizado como marcaba la norma: "El dinero se usó para otros gastos. El lunes en vez de ir a pelear a la Municipalidad, lo primero que hice fue pedir los extractos bancarios para ver la situación y pude corroborar a través de un contador que me asesora, que coincide el monto ingresado por el crédito el día 16 con un gasto del día siguiente en otras cosas".

Por otro lado, se refirió al comportamiento de 'Pol' Huisman, quien entre otras cosas decretó varios días de asueto mientras espera que se expide el STJ. “No puede sacar ningún asueto municipal porque él está suspendido, no quiere cumplir con la resolución", enfatizó.

Asimismo, Salamín fue consultado por el planteo de conflicto de poderes realizado por el mandatario. Consideró que ese problema fue generado por el Ejecutivo: "En este caso no se reconoce al Concejo Deliberante como un poder independiente, todo el tiempo tratan de hacer como que no existe el Concejo”. “El hecho que el pueblo lo haya votado con el 53%, no le da derecho a hacer lo que se le cante”, subrayó.

Fuente: Noticias de la Comarca