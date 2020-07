Las condiciones climáticas provocaron la caída de varias columnas de alta tensión en la zona de El Escorial. Corresponden a las dos líneas de 330 kV operadas por TRANSPA S.A. Van desde Futaleufú hasta Puerto Madryn y en este momento ambas se encuentran fuera de servicio.

El ingeniero Fernando Guerra, gerente de la empresa de transporte de energía, explicó a Red43 que "ayer a partir de las 20 horas, debido a inclemencias climáticas, se colapsaron líneas de alta tensión de la línea 330". Agregó que están haciendo la evaluación de daños en terreno y que es muy probable que sobrevuelen la zona para poder observar el panorama en su totalidad.

Sostuvo que la reparación demandará varios días, pero no pueden determinar todavía cuántos hasta no tener un análisis completo de los daños. "No obstante esto no afectó los servicios, desde Futaleufú se está abasteciendo a Esquel", indicó Guerra, que estimó que no debería haber complicaciones mayores en este sentido.

De todas formas, en la Comarca el corte de suministro continúa desde ayer.

Foto: Twitter María Laura Barcia Martinovic (barciaml)