Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 22 de julio en Esquel será una jornada muy fría. La máxima prevista es de 2° C y la mínima descenderá a -7° C.

De acuerdo con lo que anticipa la web especializada, la mayor parte del día estará nublado. Al menos hasta la mañana de hoy, el Servicio Meteorológico mantiene un alerta por nevadas que podrían registrarse en toda la zona cordillerana norte de Chubut.

Mañana será un día muy similar en cuanto a la temperatura, aunque en principio ya sin probabilidad de lluvia y nieve. Viernes y sábado subirían los valores pero desde el domingo otra vez habrá varias jornadas con mínimas bajo cero.