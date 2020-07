Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 23 de julio en Esquel será una jornada muy fría. La máxima prevista es de 2° C y la mínima descenderá a -7° C.

De acuerdo con lo que anticipa la web especializada, el día será mayormente soleado pero eso no impedirá que haga mucho frío. Ya no se esperan lluvias ni nevadas y el viento será leve.

Para los próximos días se esperan condiciones similares con algunas lluvias el fin de semana. El viernes y sábado subirían los valores pero desde el domingo otra vez habrá varias jornadas con mínimas bajo cero.