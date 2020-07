La joven esquelense Megan Ritson Rowlands arrancó sus entrenamientos de “palo y bocha” con la idea de estar a punto cuando arranquen las concentraciones del Seleccionado Nacional de Hockey Pista.

Tras el permiso otorgado por la Secretaría de Deportes de la municipalidad de Esquel, la joven deportista puede, tres veces por semana, realizar una serie de entrenamiento de palo y bocha, acompañado por Claudio y Juan Pablo Díaz, entrenadores del Club Cordillerano Esquel.

Recordemos que Megan estaba concentrada en Buenos Aires con el Seleccionado Argentino de Hockey Pista y cuando a punto estuvieron de dar la lista para el Torneo Panamericano de Lancaster, clasificatorio para el Mundial, llegó la pandemia y el regreso a casa.

Tras un merecido periodo de descanso, Megan comenzó los trabajos de acondicionamiento físico y desde hace una semana arrancó los entrenamientos de palo y bocha, para no perder los movimientos y la sensibilidad, por ejemplo en una jugada de córner corto.

“Hace algunas semanas tuvimos un zoom con el equipo nacional y hasta el momento no hay novedades al respecto, aunque si dijeron que antes del 1 de diciembre ya tienen que estar los equipos clasificados para el Mundial, de la manera que sea”, lo destacó en su momento Megan Ritson.

Señalemos que la fecha inicial del torneo Panamericano de Hockey Pista era en el mes de marzo en Lancaster, Estados Unidos y por el COVID 19 el torneo ha sido postergado (no suspendido), pero hay algo muy en claro: no importa cuando sea, aunque seguro en Lancaster no se nace, porque el país está muy complicado por el Coronavirus.

Hasta el momento, las sedes a confirmar serían Canadá o Puerto Rico, pero no se sabe más que eso. No hay nada confirmado, ni fecha, ni sede.