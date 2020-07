Puratich: "No vamos a permitir el ingreso de gente que venga de vacaciones"

El Ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Fabián Puratich, brindó una conferencia de prensa esta mañana, en la que manifestó que "el brote está en una etapa de contención pero aún no ha finalizado. Por eso, insisto que no hay que relajarse".

En este contexto, reiteró las medidas de seguridad y prevención solicitando que no se comparta el mate ni utensilios, ventilar los ambientes y respetar los protocolos.

Por otro lado, indicó que "no estoy de acuerdo con que la gente venga de vacaciones. No sé cual es la parte que no se entiende de que el AMBA está contagiando al resto de la Argentina. No vamos a permitir el ingreso de gente que venga de vacaciones".

También confirmó que se va actuar como corresponde en el caso de la localidad de Trelew, en la que se habilitó el fútbol 5: "se habilitó sin ningún tipo de permiso. De un partido de fútbol podes obtener cien personas enfermas. Hay que cuidarnos y ser responsables".