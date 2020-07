Colihueque tiene intención de continuar como Juez de Faltas

El Juez de Faltas, Juan Colihueque, comunicó hoy al Concejo Deliberante su intención de seguir en el cargo. El período de su gestión está próximo a cumplirse y no se conocía la postura del letrado respecto a su continuidad.

"He dado conformidad para que se trate mi reeleción conforme lo establece la ordenanza 65/98. En caso de no producirse la reelección, se da el cese del cargo y de allí en más se llamará a concurso oportunamente", comentó Colihueque. Explicó que para reelegirlo no haría falta concurso por lo que establece la normativa: "El artículo sexto de la ordenanza 65/98 dice que el Juez de Faltas permanecerá en su cargo por 4 años y seguidamente establece que podrá ser reelegido, no indica cuántas reelecciones pero daría la interpretación de que podría ser indefinidamente".

Con respecto a su gestión, aclaró que "el balance lo tiene que hacer el Concejo Deliberante que es el órgano de contralor, también el Departamento Ejecutivo a quien le informo semestralmente la situación del Tribunal de Faltas". De todas formas, consideró: "Creo que he hecho una buena gestión, se ha ordenado el Tribunal desde lo edilicio, desde el personal, de todo el movimiento administrativo que lleva, se atendió a todas las personas que pidieron audiencias, se ha sancionado y hemos absuelto infractores cuando consideramos que así tenía que ser".

"Se ha armado un gran equipo dentro del Tribunal de Faltas y tenemos como premisa que somos servidores públicos, bajo ese punto de vista hemos trabajado".

Con respecto a las declaraciones de Sergio Ongarato, que elogió su trabajo, el Juez de Faltas expresó: "Tengo que agradecer las palabras del intendente, es bueno que quien lleva la conducción reconozca la labor que he desempeñado".

Por último, sostuvo que no fue fácil tomar esta decisión. "Costó porque hay cosas que uno tiene que poner en la balanza, hay situaciones familiares también. Pero mi familia ha acompañado y ya hemos presentado el escrito para que se estudie mi reelección en alguna sesión del Concejo", manifestó Colihueque.