Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 24 de julio en Esquel será una jornada muy fría. La máxima prevista es de 4° C y la mínima de 2° C. Más allá de esta previsión es muy probable que sobre todo al comienzo y final del día los valores sean más bajos.

Se prevé que la nubosidad irá en aumento con el correr del día. Hacia la tarde-noche es muy posible que se registren lluvias.

¿Cómo llega el finde? El sábado la máxima volverá a subir, alcanzando los 6° C, aunque con precipitaciones. Desde el domingo otra vez tendremos varias jornadas con mínimas bajo cero.