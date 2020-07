Cushamen: Piden banderas rojas en medio de la nieve

Se les solicita que realicen señas desde donde se encuentren con banderas o trapos rojos para ser visibilizados y recibir ayuda. Lo confirmó el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, quien anoche se encontraba en el Hospital de Cushamen luego de prestar asistencia a personas aisladas. “Con Defensa Civil, diagramamos el operativo para llegar a distintos lugares. Va a sobrevolar un helicóptero. A las personas de los parajes les pedimos que saquen una bandera roja o un trapo rojo para visualizar. Aún quedó gente sobre Ranquil Huao.

Cushamen tiene 3 mil habitantes con la zona rural. En el casco urbano 1.700 personas. Hay gente de Gendarmería que hace 4 días que acompaña en la localidad”, remarcó. Adelantó que se recibió desde Gobierno donaciones de todo tipo para los habitantes. Los elementos (ropa, alimentos, calzado, frazadas, etcétera) están en el Gimnasio Municipal. “Hace años que no nevaba así. Salimos de Cushamen por ruta 35 y a 15 kilómetros ya no tenemos nieve. Afectó a la parte de El Maitén pero por ejemplo, para Gualjaina para tampoco hay nieve”.



Relató el rescate a 3 personas que estaban en la escuela Nº60. “Hicimos el rescate con mucho esfuerzo junto a Vialidad Provincial. Yo entré caminando porque las máquinas iban a paso de hombre tratando de sacar nieve. El camino estaba muy complicado. Me acompañó un bombero de Cushamen. Pudimos acceder a esas personas. Caminamos unos 800 metros. La nieve es mucha. Bajaron luego maquinarias de Vialidad Nacional. Se les hizo chequeo médico y fueron trasladas a Esquel. Estas personas, fueron a ver un familiar y los agarró la nieve. No pudieron avanzar más. Luego de 4 días pudimos llegar a la zona. Es un trabajo intenso”, concluyó.

Fuente: Jornada