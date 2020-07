Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 28 de julio en Esquel será una jornada fresca. La máxima prevista es de 6° C y la mínima de -4° C.

Se prevé que el cielo esté parcialmente nublado durante todo el día. El viento soplará desde el oeste.

De acuerdo con el pronóstico extendido de la web especializada, en los próximos días las máximas estarán entre 6°C y 8°C. A partir del sábado hay mayores probabilidades de precipitaciones. Se estima que por varias jornadas después de hoy no se registrarían mínimas bajo cero.