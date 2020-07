Requisitos para ingresar al Ejército Argentino: ¿Qué pasa con los tatuajes?

El Coronel Néstor Leonard, Comandante de la IX Brigada Mecanizada, con asiento en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, explicó cuáles son los requisitos para ingresar como soldados voluntarios del Ejército Argentino.

Cabe recordar que desde junio abrieron las inscripciones virtuales a través del mail incorporacionchubut@ejercito.mil.ar.

El Coronel Leonard comentó que los principales requisitos son: ser argentino nativo o por opción; tener entre 18 y 24 años de edad; estudios primarios completos; no poseer antecedentes penales y aprobar el examen psico-físico.

Por otra parte, se refirió a los tatuajes: "Hay limitación de tatuajes. No tienen que ser visibles. Es una limitación reglamentada. No es que no pueden entrar si tienen tatuajes, pero no pueden tener visibles en el rostro. Eso se evalúa en la revisación médica".