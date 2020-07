Este mediodía, en la Terminal de Ómnibus de Esquel, personal agremiado al sindicato de camioneros impidió que se descargaran productos AVON por falta de depósito y precarización laboral.

El titular del sindicato en Esquel, Pedro Triviño, comentó: "Se trata de un concesionario que hace reparto de productos AVON. En el viaje anterior vino, deja la mercadería en la terminal pero al empresario se le exige que tiene que tener un local, un depósito para la mercadería y que las vendedoras vayan a retirar ahí. Y tiene que tener gente en blanco".

"No puede estar contratando vehículos particulares para que le hagan el reparto, porque esta fomentando el trabajo en negro. Tienen que poner un deposito, pagar los tributos como corresponde y como lo están haciendo en Comodoro, Madryn y Trelew", agregó.

Además, Triviño aclaró que la intervención no tuvo que ver con los protocolos de desinfección: "Esto no tiene que ver con tema de protocolo, tiene que ver con encuadramiento sindical. Esta gente hace paquetería, viene viajando y tiene que tener un local para entregar la mercadería. No tenemos nada contra el transportista ni con el personal a cargo de la entrega de cosméticos, pero tienen que tener un local y blanquear a la gente".

Por último, Triviño indicó que no es la primera vez que pasa con el mismo empresario: "Estamos esperando que se digne el dueño a llamarnos, en el viaje anterior dijo que se iba a regularizar la situación y después nunca más nos atendió. Esta es la tercera vez que tenemos esta actitud de parte del empresario. La camioneta viene de Bariloche y la mercadería desde Buenos Aires".