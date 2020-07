Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este viernes 3 de julio volverán a descender las temperaturas, que subieron levemente el jueves. La máxima prevista es de 4° C, mientras que la mínima de -1° C.

El cielo estará cubierto y es muy probable que se registren lluvia y nieve. Las nevadas se esperan sobre todo en el transcurso de la tarde-noche, pero no se descarta algún chubasco por la mañana.

Al igual que el anterior, el fin de semana que se viene será helado, con máximas de dos grados y mínimas rondando los cinco y seis bajo cero. Para el sábado es muy posible la caída de nieve.