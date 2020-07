El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la asamblea de empleados municipales que se convocó esta mañana. Es por la disconformidad ante un posible aumento salarial al Juez de Faltas.

En este sentido, Ongarato aseguró: "Ayer solucionamos el tema de un empleado que quería pasarse de área y tuvo a Obras Públicas parada cuatro días, ahora el tema es el Juez de Faltas". "No hay ningún problema, pueden manifestarse. Yo lo único que pido es que eso se haga fuera del horario en que hay que brindarle los servicios a los vecinos, porque esto sino hace descreer del estado de los servicios", planteó el mandatario municipal. Agregó que "el sueldo del Juez de Faltas es un tema de una ordenanza, hubo discusiones, se dio en el ámbito del Concejo Deliberante e incluso en Tribunales".

"Que las manifestaciones se hagan fuera del horario de trabajo porque después empieza a haber dobles lecturas. De un reclamo que puede ser legítimo empieza la lectura política".

"El objetivo que me toca a mí como intendente es tener los fondos para darle el servicio a los vecinos y pagando el sueldo como corresponde, que no deberíamos tener ni que mencionarlo pero viendo cómo está la situación a nivel provincial, parece un castigo a este gobierno municipal que por hacer las cosas bien y pagar los sueldos y el aguinaldo en término", consideró Ongarato. Asimismo, sostuvo: "Nos complican financiaremente y tenemos paros como si no pagásemos los sueldos cuando corresponde". "Si buscan sospechas de algo miren hacia donde están los trabajadores que no cobran los sueldos y vean por qué pasa esto", concluyó Ongarato, en referencia a la situación de los empleados provinciales.