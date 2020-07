El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste realizó esta mañana una asamblea con trabajadores y trabajadoras en el patio municipal por la ordenanza que otorga un aumento al Juez del Tribunal de Faltas. Por unanimidad se resolvió permanecer en estado de alerta y reunirse este viernes con el Concejo Deliberante para solicitar su derogación.

Con el distanciamiento social correspondiente y bajo la presencia de personal policial, trabajadores y trabajadoras municipales se convocaron esta mañana, pasadas las 11 horas, en una asamblea en el patio municipal ubicado sobre calle Mitre a fin de tratar con preocupación la polémica ordenanza que otorga un aumento al Juez de Faltas por bloqueo de título, siendo que él asumió en el cargo con un sueldo que ya contemplaba esa situación como ocurre con el intendente, los secretarios y todos los que tienen título.

Luego de que los trabajadores y trabajadoras municipales expresaran su opinión sobre el tema en cuestión, resolvieron por mayoría levantar la asamblea en la mañana de hoy, permanecer en estado de alerta e ir este viernes al Concejo Deliberante para ver qué determinación tomarán los concejales y si están dispuestos a derogar la ordenanza. Después se convocará a una nueva asamblea y se definirán las acciones a seguir.

Tras finalizar la asamblea de hoy, el Secretario General del SOEME y ZO, Antonio Osorio, manifestó que “tomamos conocimiento de que se vencieron los plazos y no se apeló el juicio en el que el Juez del Tribunal de Faltas solicitaba un aumento por bloqueo de título”.

Señaló en este sentido que “estamos analizando con los asesores legales para ver si esta situación de dejar que se venzan los plazos y no apelar implica una falta en los deberes de funcionario público”.

Asimismo sostuvo que los trabajadores municipales “estamos pidiendo que se derogue la ordenanza y si hay un reclamo judicial que se discuta la cuestión de fondo: ¿Le corresponde o no le corresponde? Porque se abre un precedente y si le corresponde a él, le corresponde al intendente, a los secretarios y a todos los que tienen título”.

El dirigente sindical planteó que “cuando el juez se presentó sabía en qué condiciones iba a tener el título de abogado y su recibo de sueldo es igual al del intendente, que por la Ley de Etica Pública también tiene bloqueo de título, pero no figura ningún tipo de bloqueo en su recibo. Sin embargo el hecho de que no esté desglosado no significa que no lo haya cobrado”.

En tanto señaló que “nosotros creemos que esa ordenanza salió como un aumento encubierto bajo un planteo legal y después se suspendió por falta de compromiso o de coraje porque los concejales en su momento la tendrían que haber derogado”.

De esta manera Osorio pidió que se derogue la ordenanza sino “vamos a solicitar un aumento exclusivamente para trabajadores y trabajadoras en el mismo porcentaje ahora el 15 de agosto”.

Por último manifestó que “si hay para uno que haya para todos porque no puede ser que en el medio de una pandemia, donde se nos pide a nosotros mayor responsabilidad a la hora de plantear aumento de sueldo y hemos suspendido el aumento por entender el contexto, por el otro lado se crucen de brazos, dejen vencer los plazos, no apelen una medida y no cuiden los recursos que son de todos, no solamente de los municipales, sino también de los vecinos que con mucho esfuerzo pagan los impuestos”.