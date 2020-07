Esta mañana, personal del Ejército Argentino y de la Municipalidad inauguraron un nuevo Punto Limpio en la ciudad. Precisamente fue en el barrio Tres Sargentos, zona aledaña al Regimiento.

En representación del Ejército, la Mayor Cecilia Rojo comentó: "Surgió el tema de lo que es el punto limpio y empezamos a trabajar. Como todo, demoró un poco porque los recursos son escasos. Con un poco de voluntad se pudo hacer esto. Con apoyo de las chicas en promoción y ahora estamos inaugurando esto".

Por su parte, el Secretario de Ambiente, Daniel Hollmann, agregó: "Venimos trabajando para poder instalar puntos limpios en diferentes barrios de la ciudad. Este es uno de los primeros, ya tenemos el de La Anónima. La idea es concretar otros en la ciudad. Esto vino de parte del Regimiento para realizar uno acá en el barrio, con las chicas de educación y comunicación ambiental. La semana que viene tenemos una propuesta de juntarnos con el barrio 28 de junio para terminar de concretar otro punto limpio".

Además, Hollmann indicó que se puede acceder libremente, aunque recomendó no llevar cualquier tipo de residuos: "En este caso está dentro del barrio del ejercito pero es abierto para cualquier vecino. Lo que sí hay que tener en cuenta que es un punto limpio. La idea es mantenerlo y saber que es un lugar donde se pueden traer residuos que se pueden recuperar y no traer cualquier cosa. Es un poco el miedo que existe en ciertos lugares. Que no se termine formando en un basural"

El punto limpio está habilitado para llevar plásticos, aluminio y tetrapacks.