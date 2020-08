Jorge Etchepareborda, del IPV: “Vamos a relevar los barrios del IPV y las moras de pago de cuotas"

El Instituto Provincial de la Vivienda es el encargado de proporcionar hogares, a un costo accesible, a los habitantes de la provincia del Chubut. Estas casas están destinadas a personas con bajos recursos o que, de otra manera, no tendrían la posibilidad de acceder a un lugar propio.

Desde el IPV, informaron que el trabajo continúa pese a la pandemia, y que se asumirán todos los compromisos firmados antes de la contingencia.

El director social del IPV, Jorge Etchepareborda, explicó que han recibido muchos reclamos y denuncias informales. Muchas personas adquieren las viviendas y, luego, intentan venderlas, por lo cual todos los interesados en comprar siempre deben consultar al Instituto.

Entregar una suma de dinero, por lo tanto, a cambio de una vivienda, no implica deshacerse de la deuda que podría tener con el IPV. Así, han podido evitar muchas estafas o ardides de personas que intentan vender, pero, sin embargo, esto continúa sucediendo: pese a no poder controlar esta conducta, el IPV interviene de inmediato sobre el inmueble e intenta aplicar las medidas correspondientes.

Por estos motivos, se advirtió, recientemente, que el Instituto no reconoce intermediarios de ningún tipo. “Si alguien surge promoviendo o vendiendo viviendas, primero consulten al instituto antes de caer en una posible estafa”, explicó Etchepareborda.

Importantes relevamientos

Otra advertencia que hicieron a la población es que cada vivienda social es adjudicada con una hipoteca, pero el principio fundamental es el deber de ocupación, es decir, que cada persona que adquiera una vivienda debe vivir en ella.

Las tareas comenzarán en Rawson y Trelew. “Tenemos que comprender que el fondo de esto es un círculo, si se quiere, solidario: es decir, no podemos tener esperanzas de seguir construyendo si lo que vamos entregando no se está pagando”, aclaró el director.

Cabe recordar que las viviendas solamente pueden ser transferidas después de 10 años de haberlas adquirido, siempre y cuando los pagos estén regularizados, y a través del IPV.

“No puede ser prestada, no puede ser abandonada, no puede ser alquilada, no puede ser permutada y no puede ser transferida”.