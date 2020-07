Violento robo en Trevelin: "Podría haber terminado en cualquier catástrofe"

El segundo jefe de la Unidad Regional Esquel, Vicente Avilés, se refirió al violento robo ocurrido el sábado en un domicilio de Trevelin. "Un hecho de características muy violentas. Hay una cuestión de fondo en la contienda ya que quien resultó damnificado había tenido una discusión previa con uno de los atacantes, una supuesta diferencia por cuestiones de carreras ocurridas meses atrás", indicó el Comisario Inspector.

"La familia del hombre con el cual la víctima discutió arremetió contra el inmueble, ingresaron, lo amenazaron con arma de fuego y arma blanca y aprovechando la ocasión se llevaron aproximadamente 50 mil pesos", relató. En este contexto, se avanzó en la intervención policial: "Se solicitaron los allanamientos al respecto y se pidieron las ordenes de detención de dos sujetos que participaron de esa contienda".

Avilés destacó que "en el allanamiento no se encontraron armas de fuego pero sí un arma blanca y un montón de evidencias que van a dar más pie al fiscal a la hora de acusar". "Se secuestró una importante cantidad de dinero", agregó, aunque no la totalidad del denunciado como sustraído de la vivienda.

Por último, el segundo jefe de la URE analizó: "Primó la mesura del dueño de la vivienda porque si no hubiese terminado en cualquier catástrofe". "Nadie tiene derecho de vulnerar el domicilio del otro. Se tiene que buscar el diálogo y si no prospera, recurrir a la Justicia, no resolverlo de la forma que lo hicieron", reflexionó.