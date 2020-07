Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 7 de julio será otro día muy frío en Esquel. La máxima prevista es de 4° C, mientras que la mínima de -1° C.

El cielo estará cubierto. Para la jornada de hoy vuelve a aparecer la probabilidad de nevadas, que irá aumentando a lo largo de las horas haciéndose más posible para el final de la tarde o comienzo de la noche.

Durante toda la semana los valores previstos son similares. Además, la previsión extendida muestra que la caída de nieve o agua nieve seguirá siendo una posibilidad durante varias jornadas.