En su visita a Trelew, el gobernador Mariano Arcioni aseguró que “no es grato estar pagando sueldos tarde. La demora en los pagos está y va a seguir estando por unos meses”. En este escenario exhortó a la Legislatura a sesionar debido a que se necesita la aprobación de la ley que permita a Chubut reestructurar “una deuda que nos está asfixiando”. Advirtió que en el Estado sólo trabaja el 8% de la población de Chubut y anunció que a más tardar “después del fin de semana largo” se sabrá el nombre de los reemplazantes del exsecretario general Andrés Meiszner y de la exministro de Familia, Cecilia Torres Otarola.



Consultado sobre la decisión política de colocar a los empleados del Estado un tope salarial, aseguró que “hemos tenido contactos con distintos sectores pero el proyecto de ley se va a enviar. Lo importante es que logremos el consenso y el entendimiento de hoy de la situación. En el sector privado, hay que ver cómo se redujeron los salarios: en petroleros un 60%, en Pesca 65%, Aluar también, los compañeros textiles, etcétera. Hay una realidad en el país que tenemos que estar mirando y tomar con responsabilidad”.





Según informó Jornada, el gobernador aclaró que “a nadie le gusta que le toquen los sueldos. No es grato pero hay que ver cuál es la realidad”.





Con respecto a la situación de la Legislatura y la forma en que podría volver a la normalidad, Arcioni dijo que “necesitamos un compromiso de todos. Los diputados ya demostraron que quieren sesionar. El compromiso y la solidaridad por la responsabilidad que tiene cada uno desde su lugar. Necesitamos la Ley para reestructurar una deuda que nos asfixia económicamente. Necesitamos, para salir y acomodar la cuentas, tener una restructuración de la deuda”.



Reiteró que “necesitamos que la Legislatura sesione. Hay que ver a todos los trabajadores del Estado y a todos los privados. No se puede trabajar dos horas cada 15 días. No me parece justo. Estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con nuestras obligaciones y no es grato pagar tarde. Es la realidad que nos toca vivir. La deuda es muy importante”.





Sobre si sostiene la intención de un achicamiento en el Estado, reveló que “hoy no llegamos a 42 mil empleados activos en una población de 600 mil habitantes. Estamos por debajo del 8%. Tenemos que optimizar el recurso. Podemos reducir la planta política. Y lo ven. Los cargos políticos que se ocupan son los que vacantes de diciembre y se necesita para poder funcionar. No se toman nuevos empleados ni hay pase a planta permanente. Estamos por debajo del 36% de lo que se necesita para poder funcionar. Por ejemplo, se está restructurando Lotería”.



En ese sentido instó a realizar las mismas acciones al Poder Judicial. “Son poderes esenciales y necesitan poder funcionar. Ahí no se puede reducir o achicar. Al contrario, tal vez se deberían crear otros juzgados como Medioambiental. No se habla de reducir sino de optimizar recursos y llegar al consenso temporalmente. Me llamó la atención que una magistrada diga que no se puede. Sólo basta con leer la Constitución en dos artículos y vamos a saber que se puede. Hay jueces que ni siquiera saben la Constitución de la provincia”.





Respecto a la situación de Chubut ante la pandemia remarcó que “Comodoro Rivadavia ya tiene circulación comunitaria. Tuvimos una teleconferencia con el Ministerio de Salud de la Nación y estamos elaborando un decreto en conjunto, tenemos que hacer una restricción en la circulación con DNI como lo digo desde el primer momento”.



“Es necesario transmitirle a todos los vecinos que seamos responsables respecto a estas medidas para que la gente tome conciencia. Mermar la circulación va a ayudar a disminuir muchísimo el riesgo y no perjudicaríamos otras actividades que deberían estar abiertas más allá de las esenciales. Apostamos a que restaurantes y bares estén abiertos pero para eso necesitamos el compromiso de la sociedad”, aseveró.





“Todavía no”, contestó además Arcioni sobre definiciones en los cargos vacantes: secretario general y ministro de Familia. “Estamos conversando. Me iba a tomar el fin de semana, pero vamos a esperar hasta mañana (por hoy). A más tardar lo anunciaremos luego del fin de semana largo”.



El gobernador se refirió a su gabinete actual. “Son ministros y funcionarios que nos acompañan desde el primer momento y en épocas muy difícil. Uno ve trabajar al ministro Fabián Puratich de una manera incansable, al ministro de Economía, Seguridad, Turismo, que se recupera de una intervención y seguimos trabajando. Es un gabinete muy fuerte dando respuestas a todas las necesidades”.

