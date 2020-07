Coronavirus: por el momento no testearán a los contactos estrechos de Esquel

El director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo, brindó más detalles a Red43 sobre el procedimiento con los dos contactos estrechos del camionero que se confirmó como positivo por coronavirus anoche en Trelew. El hombre había estado en nuestra ciudad hace pocos días transportando mercadería procedente de Buenos Aires y las dos personas que ahora están aisladas trabajaron en la descarga.

Cardozo explicó que el camionero "llegó el sábado a Esquel, estuvo en su camión sin contacto con nadie, hasta que el domingo fue a hacer la descarga y la desinfección de mercadería". En ese momento fue que se vinculó únicamente con esos dos trabajadores, pero Cardozo aclaró: "Todo fue con protección, igual están aislados sin ningún síntoma ni nada".

"Se hizo la correcta desinfección de la carga", destacó el director del HZE.

Cabe aclarar que no se les realizará el hisopado todavía, salvo que presenten síntomas. "Si la protección ha sido correcta no creo que nada de positivo. Si no presentan síntomas a los 14 días se hará la PCR", explicó. Si cuando cumplan el aislamiento dan negativo, quedaran liberados de la medida de protección. Las dos semanas para ambos comienzan a contarse desde el domingo pasado (5 de julio), cuando participaron de la descarga del camión.

Por último, Sergio Cardozo contó que están cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y, consultado sobre las personas con las que podrían haber estado en contacto entre el domingo y la confirmación del caso, subrayó que esos contactos también deben aislarse.