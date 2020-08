Transporte: Perazzo insistió en su intención de prorrogar por cinco años

Luego de la reunión del viernes en el Concejo Deliberante entre los concejales, el secretario de Gobierno, Julio Ruíz, y los transportistas Santiago Acevedo y Oscar Perazzo, las conversaciones en torno al servicio de transporte público en Esquel continuaron.

El doctor Esteban Rimoldi, asesor de Perazzo, comentó que ya le entregaron al presidente del HCD, Alejandro Wengier, el estudio de costos. "Por lo que tenemos entendido, los concejales ya han accedido al estudio y vieron que efectivamente las empresas trabajan a pérdida, entonces esperaban que el municipio también proporcionara el estudio de costos que dicen haber hecho para cotejar los números", explicó el letrado.

Por otra parte, Rimoldi consideró que "a esta altura ya ni siquiera se trata de los costos". Subrayó que la empresa Sargento Cabral tenía un contrato de concesión por 10 años: "Venció el 22 de junio, sabíamos y dimos aviso al HCD y al intendente el 10 de marzo, antes de la pandemia". Contó que desde ese momento expresaron su intención de acceder a la prórroga por cinco años: "Quiero remarcar que existe, desde la intendencia han dicho que no existía".

"Nos preocupa que no lo tengan, que digan que se perdió, o que no dice lo que dice porque nos da la sensación de que estamos hablando con un interlocutor que improvisa. Pasaron seis meses y todavía no hemos tenido una respuesta formal".