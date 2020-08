El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, fue consultado hoy por el reclamo de apertura del CAM La Hoya, para lo cual fue convocada una manifestación el sábado a la tarde. El mandatario lo definió como un "tema complejo para analizar", no descartó que pueda abrir pero consideró que es algo muy difícil.

"Poner en marcha La Hoya implica muchas cosas y no es solo una cuestión económica como a veces se resume. Para la empresa concesionaria no creo que sea negocio abrir el centro de esquí hoy, pero ese tampoco es el tema", sostuvo Ongarato. Agregó que "si abrimos La Hoya es para que vengan esquiadores de otros lugares y eso es abrir la portada de Esquel, disminuir los controles que se hacen en este momento. Si un turista viene no le podemos pedir que haga 14 días de aislamiento porque deja de ser turismo. Prima la salud de todos nosotros basados en una estrategia de contención del Covid-19 que tiene nuestro país y nuestra provincia".

Además, sostuvo que el centro de esquí "cumple un papel importante para nuestra ciudad, yo soy esquiador desde los 7 años, y soy uno de los fanáticos de la nieve, de la montaña y de La Hoya" pero abrirlo en las condiciones actuales "es muy difícil, tiene muchas aristas que en tiempos normales no existen". "Hoy el cerro está con nieve, hay un concesionario, hay dificultades entre el concesionario y la provincia respecto de tarifas y comunicación, nosotros hemos intervenido antes de la pandemia", remarcó el intendente.

"Lo que hay que entender es que si se abre La Hoya aunque sea en forma parcial, quienes trabajan que son alrededor 40 personas, se ganan la vida de eso. Uno de mis hijos está haciendo el curso de instructor de esquí así que sé bien de qué se trata esto. Hoy no hay turistas que tomen clases de esquí, habría que ver cómo se hace con los clubes cuando ya estamos a mitad de la temporada de invierno hay trabajos para hacer que no sé si están hechos", subrayó. Asimismo, aseguró que la empresa concesionaria no pudo subir en alguna ocasión porque el camino no estaba en condiciones y había una medida de fuerza de Vialidad Provincial por la que no se lo despejaba.

Consideró que es demagógico afirmar que el cerro debe abrir por una cuestión social: "Es una decisión realmente compleja y de muchísima responsabilidad que La Hoya funcione". "El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel lo ha analizado más en profundidad y realmente lo veo como algo difícil", añadió.

Puso sobre la mesa otro ítem de importancia: "Habría que ver también bajo qué tarifas. Si comparamos las del año pasado con las de este año, al no haber tarifa de temporada completa no sé cuánto saldría. No sé si estaríamos en condiciones los esquelenses de subir" "Es lo que cuesta hacer andar un centro de esquí, el esquí es un deporte caro que implica grandes inversiones, grandes costos, mucha gente trabajando y todo esto se está evaluando, hace que sea muy difícil tomar esta decisión", concluyó.