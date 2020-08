El fiscal Marcos Nápoli explicó que Oca aceptará haber integrado una asociación ilícita, recibiendo una condena de 3 años de prisión efectiva. Carpintero se declara culpable de enriquecimiento ilícito y es condenado a la misma pena más la entrega al Estado de una vivienda, un terreno y una camioneta. Ambos quedan inhabilitados de por vida para cargos públicos.



El resarcimiento de Carpintero “ronda los $ 70 millones; son una casa en el barrio Bonorino de 400 metros2, con calidad superior de construcción, un terreno en Cadfan Hughes y una camioneta de alta gama. Todo tasado en dólares”. La vivienda está desocupada y bajo custodia policial. El compromiso es el traspaso de dominio antes de los 6 meses.



En cuanto al exministro de Economía, Oca, “queda la posibilidad al Estado de un juicio civil por daños. Se deberá verificar si hubo perjuicio económico quienes cobraban sobresueldos eran por aportes de empresarios de la construcción, para ganarse el derecho de cobrar antes que otros”.



En el caso de Carpintero “comprobamos que se enriqueció ilícitamente y que ese dinero era del Estado”. El monto del enriquecimiento no llega a los $ 70 millones convenidos. “Es mucho menor”. En la negociación se bajó la pena “pero aumentamos el pedido de reparación al Estado. No sabemos si podríamos probar ese monto en el juicio, pero podíamos lograr que Carpintero tenga más de tres años de prisión. Él prefiere devolver más y no arriesgar a ir a prisión, y nosotros arriesgarnos a que podría ser absuelto”.



Nápoli resaltó que si hay acuerdo, con la Causa Revelación “se recuperaron para el Estado $ 300 millones, un récord en la provincia, en devolución de dinero por causas de corrupción”. Incluye las multas y las obras realizadas por empresarios con juicios abreviados y probation.



Al inicio de la causa eran querellantes los diputados del PJ, Gabriela Dufour, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla; de Cambiemos Eduardo Conde, y la ONG Iniciativa Ciudadana. Ya no son parte del proceso. Nápoli reconoció que se siente “solo” en la investigación. “Básicamente me acompañan el Fiscal de Estado y Anticorrupción”. Dijo que las tres querellas “fueron por mucho interés en el proceso electoral. Conde, Eduardo Hualpa, Dufour y los otros diputados, representativas de tres espacios diferentes, desaparecieron uno tras otro”.



“Probablemente critiquen este acuerdo pero ni siquiera tienen el derecho a opinar en el expediente, porque todo lo que digan serán manifestaciones públicas de quienes pretenden sacar rédito político. En la causa no aportaron absolutamente nada”.

Fuente: Diario Jornada