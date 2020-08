La Hoya: "El intendente tiene que ponerse al frente de la situación"

Vecinos esquiadores de Esquel marcharon para pedir la apertura de La Hoya y uno de los presentes fue Ricardo Bestene, quien dialogó con la prensa y se refirió al estado actual del cerro, el contrato de concesión y el papel del Municipio.

"Acompañamos a los jóvenes de La Hoya, usuarios y prestadores de servicios. Con los protocolos correspondientes, La Hoya podría abrir. Esperamos qué dicen las autoridades al respecto. Acá hay muchos chicos que todos los años realizan actividades laborales. Si bien existe un protocolo autorizado para todos los centros de esquí, entre la provincia, el municipio y la empresa concesionaria se pasan las culpas unos a otras", expresó Bestene.

También se refirió a las pérdidas económicas que puede tener el cerro al abrir solo para público local, pero lo comparó con el Cerro Castor: "Hace unos días el concesionario del Cerro Castor dijo que van a abrir a pérdida porque tienen una responsabilidad social con la comunidad. Esto es lo que se le reclama a esta empresa, que llegó hace un año y ahora no abre acá y abre Cerro Catedral".

Sobre el contrato de concesión, Bestene respondió: "Se conoce extraoficialmente. Carlos Mantegna presentó un pedido de informe que seguramente en los próximos días va a estar la respuesta. Extraoficialmente tenemos mucha documentación, se dicen muchas cosas de La Hoya, pero oficialmente estamos esperando la respuesta del gobierno para presentárselo a la comunidad de Esquel y, por lo que sabemos, vamos a tener muchas sorpresas".

Además, el excandidato a intendente dijo que le han comentado sobre problemas de mantenimiento: "Todos dicen que La Hoya está en abandono desde octubre del año pasado, que la empresa se retiró y no se realizó mantenimiento. Empleados me comentaron problemas desde noviembre en la telesilla y no se han reparado".

Por último, sobre posibles reuniones con ministros provinciales, indicó: "Eso le corresponde al intendente de Esquel, que es quien tiene que ponerse al frente de esta situación. Todo lo que se ha invertido en La Hoya es para el desarrollo económico y social de Esquel. Los que trabajan en La Hoya son vecinos de Esquel, no de Buenos Aires. Quien tiene que ponerse al frente y el que está fallando es nuestro intendente".