Según el pronóstico del portal The Weather Channel este lunes 17 de agosto tendrá cielo parcialmente nublado en Esquel. Continúa vigente un alerta meteorológico por vientos intensos, de entre 50 y 80 km/h con ráfagas.

La máxima prevista es de 8° C y la mínima de 0° C. Por la tarde-noche no se descarta que puedan registrarse algunas nevadas.

Mañana será la jornada más fría de la semana, con mínima de -5° C. El resto de los días tendría condiciones mucho mejores, con máximas entre 13 y 15 grados para el jueves, viernes y sábado.