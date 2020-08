Vicente Avilés, jefe de la Unidad Regional Esquel, se refirió a las pericias para intentar determinar qué ocurrió en la Oficina de Secuestros de Tribunales. Como no tuvo actividad durante el fin de semana largo, aún no se confirmó qué día ocurrió y el Comisario indicó que tomaron conocimiento cuando los empleados llegaron al lugar esta mañana.

"Se detectaron dos puertas violentadas y una ventana, que sería el lugar por el que han accedido al edificio", puntualizó Avilés. Agregó que la oficina en cuestión "está en el segundo y tercer piso. Tiene acceso al estacionamiento y por ahí se ingresa a la parte posterior. Tiene también un acceso por el interior que no sufrió daños".

Todavía no hay un detalle de qué elementos faltan y el responsable de la URE afirmó que "no descartamos ninguna hipótesis", aunque aclaró: "Sería una torpeza decir si tenemos alguna sospecha. Estamos trabajando con la Brigada de Investigaciones y la Policía Científica para obtener la mayor cantidad posible de información". "Presumimos que puede faltar el dinero que había una caja de seguridad, que no está violentada. Sacaron una caja de seguridad que por el uso cotidiano que le dan la utilizan sin el sistema de cierre, de ahí está faltando un dinero que una vez que salga un arqueo general se sabrá el valor", detalló. En principio "no hablamos de una cantidad importante".

"Ese sector no tiene alarmas ni cámaras de seguridad, el resto del edificio sí".

En cuanto al personal policial que se mantiene en Tribunales de guardia, remarcó: "Queda una consigna en el edificio del frente, que es un búnker, el policía está adentro y no tiene acceso a estos lugares". "Suena atípico que ocurra un hecho de estas características pero esto da a las claras que los edificios públicos no están exentos de la delincuencia", admitió.

Por último, dijo que en la oficina que sufrió el hecho delictivo son guardados elementos secuestrados de diversas causas, como "teléfonos, armas y dinero".