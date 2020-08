Familiares y amigos de Brian Sánchez se acercaron hasta Tribunales mientras se desarrolla la audiencia de control de detención para las personas implicadas en el asesinato del joven de 20 años, ocurrido el domingo por la madrugada.

La familia de Brian agradeció el trabajo de la Policía del Chubut, especialmente de la Brigada de Investigaciones a cargo del Comisario Pablo Carrizo, que rápidamente pudo dar con los involucrados: "No lo esperábamos, estamos tranquilos, no hemos podido hacer nada. Lo único que pedimos ahora es justicia y que la paguen adentro".

"Se llevaron una vida muy joven, mi sobrino no le hacía mal a nadie".

"Pedimos justicia y a los vecinos del barrio Estación les estaremos informando el día y horario para ir al cementerio. Estamos tranquilos, seguimos en pie y esperamos que los que sean lo paguen", agregaron. "Hoy empezó una lucha que no esperábamos, empezó otra vida para nosotros".

El tío de Brian aseguró que conocían a los implicados y una de sus tías expresó que las mujeres indicadas como partícipes "ya tienen antecedentes, no pueden quedar impunes". "A él no lo vamos a tener hagamos lo que hagamos, pero si cumplen la condena nos va a traer un poco de paz, no van a volver a repetir este hecho con otro joven que encuentren débil en algún lugar".