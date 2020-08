A través del defensor del pueblo adjunto, Crhistian Pasquini, la Defensoría del Pueblo busca interiorizarse en el conflicto del transporte urbano en Esquel.

Pasquini solicitó informes al Concejo Deliberante, en un plazo no mayor a cinco días, sobre los detalles del problema por el que la ciudad no tiene transporte urbano a pesar de que gran parte de las actividades están habilitadas. Desde el 19 de marzo, los colectivos no están en la calle y hoy los choferes fueron al municipio a exigir una respuesta concreta.

Además de las razones, en su escrito el defensor del pueblo adjunto pide conocer qué acciones se están llevando adelante para revertir la problemática, plazo estimado para regularizar el servicio y cualquier otro dato o documentación que pueda ser útil.