Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 19 de agosto será un día soleado en Esquel. A pesar del sol, el frío se hará sentir una vez más.

La máxima prevista es de 7° C y la mínima de -1° C. No se esperan precipitaciones hoy ni el resto de la semana.

A partir de mañana, la web especializada anticipa varios días soleados y con temperaturas en ascenso. Jueves, viernes y sábado las máximas llegarían a rondar entre los 12 y los 15° C.