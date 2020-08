Desde la Dirección de la Escuela N° 7722 de la ciudad de Esquel, emitieron un comunicado aclarando la información brindada por el Ministerio de Educación el pasado viernes, en la que se detallaba que los estudiantes que tengan pendiente la acreditación de asignaturas de cualquier año del ciclo secundario, podrán participar en mesas evaluadoras hasta fin de agosto.

En el comunicado, se detalla que se va a garantizar el derecho a rendir su recuperatorio o mesa de examen a cada estudiante que no haya podido hacerlo en el periodo febrero/marzo y en los meses posteriores, aunque no se pueden estimar plazos, puede ser en agosto o después, porque se depende de otras situaciones que aun no han sido resueltas por el Ministerio de Educación.

Seguidamente, se detalla sobre las situaciones que aun no ha resuelto el Ministerio de Educación, aclarando todas las cuestiones que desembocan en el no dictado de clases.

"No vamos a asignar horas institucionales para contratar a otros docentes que tomen recuperatorios o mesa de examen"

Los recuperatorios y mesas de examen se tomarán cuando se disponga de docentes trabajando y con la certeza de que tanto docentes como alumnos cuenten con la posibilidad tecnológica de trabajar en entornos virtuales.