Ante la aparición de un ejemplar de foca leopardo en la costa de Rada Tilly, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio a través de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, recuerda a la población no acercarse, no intentar ahuyentarla hacia el mar, no arrojarle agua o alimentarla.

No intentar tocarla, ya que es una especie peligrosa, y mantener alejados a sus perros.

Al ser una especie protegida por el Tratado Antártico y por la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas desde 1972, el animal no puede ser trasladado, por lo tanto se continuará monitoreando.

En caso de una nueva aparición, solicitan dar aviso a la Red de Fauna Costera, a través del 103.